Anwohner klagen über zu schnelle Autofahrer : Stadt stellt Messtafel an Wildstraße auf - aber nicht in der Spielstraße

Stadt stellt Messtafel an Wildstraße auf - aber nicht in der Spielstraße

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach hat auf der Wildstraße eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgehangen. Aber nicht dort, wo die Anwohner der Spielstraße sie gebrauchen könnten.

Die Messtafel misst nun also die Geschwindigkeit von Autos kurz vor der Baustelle auf der Wildstraße und kurz hinter einer „Rechts vor Links“-Kreuzung. An einer Stelle also, an der die wenigsten das dort vorgesehene Tempo 30 überschreiten werden. Bis zum Redaktionsschluss konnte die Stadt Mönchengladbach den Grund dafür leider nicht benennen.

Die Baustelle ist eine Ursache, warum so viele Autos durch den hinteren Teil der Wildstraße fahren. Besucher, Patienten und Mitarbeiter des Elisabeth-Krankenhauses und der im Umfeld niedergelassenen Ärzte suchen dort täglich nach Parkplätzen, die dank der etwa 200 Meter langen Bauarbeiten aktuell wegfallen. Aber auch schon vor der Baustelle nutzten viele die Spielstraße als Abkürzung zur Dahlener Straße in Richtung der Autobahn, berichtete Hösel in der Ausgabe am Montag. Sie war es auch, die bereits im vergangenen Oktober und September beim Ordnungsamt wegen eniner Geschwindigkeitsmesstafel anfragte. Denn kaum jemand halte sich an die in Spielstraßen erlaubte Schrittgeschwindigkeit.