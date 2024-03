Für Frauen mit geringem Einkommen Stadt Mönchengladbach stellt Geld für kostenfreie Verhütungsmittel bereit

Ab sofort können Mönchengladbacherinnen mit wenig Einkommen über mehrere Beratungsstellen an für sie kostenfreie Langzeit-Verhütungsmittel kommen. Dabei können sie frei und preisunabhängig wählen. Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt trägt die Kosten und stellt dafür 25.000 Euro jährlich in einem „Verhütungsmittelfonds“ bereit. Wie die Beratungsstelle Pro Familia mitteilt, richtet sich das Angebot etwa an Empfängerinnen von BaföG, Bezieherinnen von Wohngeld, aber auch an Beschäftigte mit geringem Lohn.