Aktion in Mönchengladbach : Stadt startet Onlinebefragung zu Jugendorganisationen

Mönchengladbach Die Umfrageergebnisse könnten dabei helfen, junge Verbände zu unterstützen und das Ehrenamt zu stärken. Wie das funktionieren soll.

Wie überall in Deutschland sind auch in Mönchengladbach viele Jugendliche und junge Erwachsene in Organisationen aktiv. Dazu zählen insbesondere lokale Gruppen innerhalb der Jugendverbände wie etwa Pfadfinderschaften, politische Gruppierungen, Umweltverbände wie etwa die Naturfreunde-Jugend, religiöse Organisationen wie zum Beispiel der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Hilfswerke wie das Jugendrotkreuz oder Migrantenselbstorganisation. Eine Vielzahl der großen Jugendverbände ist auch in Mönchengladbach vertreten und viele davon sind Mitglied im Stadtjugendring. Der Stadtjugendring vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände und gibt ihnen eine starke Stimme gegenüber Politik und Verwaltung.