Bildung in Mönchengladbach Stadt soll siebte Gesamtschule planen

Die Stadt soll den Neubau für eine siebte Gesamtschule in Mönchengladbach planen. Das setzte die Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP im Stadtrat gegen den Widerstand der CDU durch. Demnach sollen die Planungen so gestaltet sein, dass „mit dem Schulneubau auf einem günstig zur Versorgung der Schüler gelegenen Grundstück ein Projekt realisiert wird, das ein hervorragendes Beispiel für eine zukunftsgerechte Lernwelt ist“. Zudem soll es sich am Konzept „Healthy Building“, also dem gesunden Bauen orientieren. Ein gesundes Gebäude fördert etwa das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden seiner Nutzer – wie das Rathaus in Venlo, das als ein Vorbild für den geplanten Rathaus-Neubau in Rheydt gilt.