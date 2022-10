Problem-Hochhaus in Mönchengladbach : Situation am Römerbrunnen „für die Mieter nicht akzeptabel“

Am Römerbrunnen 35 in Mülfort bleibt den Bewohnern aktuell nur noch die Treppe – wer im obersten Stock wohnt, muss fast 200 Stufen zurücklegen. Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Weil die Aufzüge in einem Hochhaus stillstehen, hat die städtische Wohnungsaufsicht jetzt eine Frist gesetzt. Was das für die Mieter bedeutet und was der Vermieter dazu sagt.