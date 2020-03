Schülervater in Mönchengladbach an Corona erkrankt : Stadt schließt Grundschule Annakirchstraße für zwei Wochen

Schülervater in Mönchengladbach an Corona erkrankt

Mönchengladbach Die Schüler der Katholischen Grundschule Holt haben es gerade hinter sich, jetzt fällt der Unterricht an einer weiteren Schule der Stadt wegen des Coronavirus aus.

Die Stadt schließt ab Freitag, 13. März, für zwei Wochen die Grundschule Annakirchstraße in Windberg. Wie die Stadt mitteilt, ist ein Schülervater, der an einer Clean-up-Aktion der Schule beteiligt war, mit einem positiven Ergebnis auf das Coronavirus getestet worden.

Da zwischen Aktion und Testergebnis mehrere Tage lagen, und Schüler mehrerer Klassen beteiligt waren, hat sich die Stadt entschlossen, die Schule vorsorglich komplett zu schließen. Das Gesundheitsamt rät allen Schülern und Lehrern eine häusliche Isolierung an. In der Grundschule werden 232 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen unterrichtet. Das Schulamt hat die Schulleiterin über die Maßnahme informiert.