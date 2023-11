Bald in Mönchengladbach Trinkwasserspender in der Stadt geplant

Es gab angesichts der Hitzesommer bereits viele Vorstöße, wie in anderen Städten auch in Mönchengladbach Trinkwasserspender aufzustellen. Bislang war das von den Verantwortlichen stets abgelehnt worden. Zu aufwendig, so das Argument. Doch offenbar hat es ein Umdenken gegeben. Denn durch eine Kooperation der Stadt mit ihrer Tochter, dem regionalen Versorger NEW, ist es nun doch möglich, ein solches Angebot zu schaffen.