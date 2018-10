Mönchengladbach: Stadt plant Touristen-Information

Mönchengladbach plant Service für Besucher : Gladbach sucht die Touristen-Information

Mönchengladbach Ankommen und sich mit Stadtplänen oder Tipps für Hotels, Freizeit und Kultur eindecken. In anderen Städten sind Servicestellen Standard. Mönchengladbach arbeitet jetzt auch daran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Denisa Richters Von Denisa Richters Autorendetails aufklappen Denisa Richters (dr) leitet die Lokalredaktion Mönchengladbach. zum Autorenprofil

Mönchengladbach ist zwar keine Touristenhochburg wie zum Beispiel Köln. Doch es gibt genügend Gründe, die Vitus-Stadt zu besuchen: Sei es das preisgekrönte Museum am Abteiberg, seien es Konzerte oder Feste, seien es Spiele der Borussia oder geschäftliche Termine. Was aber andernorts selbstverständlich ist, fehlt in Mönchengladbach: eine Touristen-Information, also eine Anlaufstelle für Besucher, wo sie einen Überblick bekommen, wo Hotels, Restaurants, kulturelle Einrichtungen, Parks oder ganz praktische Dinge zu finden sind. Deshalb hat der Stadtrat im Februar die städtische Marketinggesellschaft (MGMG) beauftragt, ein Konzept für das Vitus-Center am Gladbacher Hauptbahnhof zu erstellen. Außer klassischen Angeboten, so der Auftrag, soll dabei insbesondere der Bereich der digitalen Stadtführung ausgebaut werden. Auch die Kosten und eine mögliche Kostenneutralität sollten aufgeführt werden. Folgende Varianten hat die MGMG vorgelegt:

„Infoterminal“ am Standort Vitus-Center Im dortigen Bürgerbüro liegen bereits heute einige Flugblätter zu Freizeit und Kultur aus. Auch ein Digital-Bildschirm steht bereit, der wechselnde Informationen abbilden kann. Dieser Bereich, so die MGMG, könne durch Touchscreens und individuelle Themenauswahl aufgewertet werden. Da das Gerät bisher nur zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros zugänglich ist, müsste es in einem geschützten Außenbereich angebracht werden, damit sich Interessierte auch außerhalb dieser Zeiten informieren könnten. Die Kosten dieser Variante A seien überschaubar (rund 15.000 Euro für Hard- und Software), Aktualisierung und Zugänglichkeit seien jederzeit möglich. Es bestehe jedoch das Risiko von Vandalismus.

„Bürger- und Tourist-Information“ am Standort Vitus-Center Bei dieser Variante B sollen analoge Information durch qualifizierte Mitarbeiter des Bürgerservice und digitale Information wie in der ersten Variante beschrieben kombiniert werden. Die MGMG erhofft sich dadurch Synergieeffekte, weil Besucher des Bürgerbüros auch auf kulturelle Angebote aufmerksam gemacht würden. „Diese Konstellation steht und fällt jedoch mit der Beratungs- und Servicequalität der Mitarbeiter“, heißt es. Die Mitarbeiterzahl müsse aufgestockt werden. Auch organisatorische Fragen seien zu klären – ob zum Beispiel Touristen wie andere Besucher Wartenummern ziehen müssen. Die Beratung soll auch an Wochenenden zur Verfügung stehen. Die Kosten für Qualifizierung, Personaleinsatz, ausgeweitete Öffnungszeiten und Technik seien derzeit nicht abzuschätzen.

„Tourist-Information der Zukunft“ am Standort Vitus-Center oder Alternativstandort Bei dieser Variante C sollen noch leer stehende Räume gegenüber des Servicebereichs im Vitus-Center umgebaut und zu einer Touristen-Information mit zeitgemäßem Design, Erlebnis- und Servicequalität und cross-medial agierendem Fachpersonal werden. Im Zentrum steht die persönliche Beratung. Bestehende Informationskanäle sollen vernetzt werden, Selbstbedienungsbereiche sind vorgesehen. Die MGMG spricht blumig von einem authentischen Bekenntnis der wachsenden Stadt zu Zukunftsthemen und Technologien, was bei der Markenbildung helfen könne. Eine Zertifizierung des DTV wird empfohlen. Nur dann könne das international bekannte „i“ vom Bahnhofsvorplatz gut sichtbar auf das Angebot aufmerksam machen. Die Refinanzierung, etwa über den Verkauf von Tickets oder Merchandise-Artikeln, wird als gering eingeschätzt. Die hohen Kosten werden als Risiko aufgeführt. Einmalig seien 60.000 Euro für Einrichtung und Ausstattung fällig, hinzu kämen 80.000 bis 100.000 Euro jährlich für Miete, Personal und Lizenzen.

„Joint Venture mit First Reisebüro“ am Standort Alter Markt Da das First Reisebüro bei der Aufwertung des Kapuzinerplatzes durch eine Markthalle die Geschäftsräume am Alten Markt erweitern wolle, ergebe sich die Möglichkeit einer Kooperation (Variante D). Dabei könne ein digitales Infoterminal integriert werden. Durch Parallelen der Beratung in einem Reisebüro und in der Touristen-Information könne das Reisebüro-Personal mit geringem Aufwand für den Tourismusservice qualifiziert werden. Der Alte Markt sei als Standort attraktiv, so die MGMG, die Öffnungszeiten seien besucherfeundlich. Die Investition wird mit bis zu 8000 Euro im Jahr und 15.000 Euro Einmal-Investition (entsprechend Variante A) als überschaubar bezeichnet.

Fazit MGMG-Chef Peter Schlipköter empfiehlt die Kooperation mit dem First Reisebüro. Der Alte Markt sei ideal als Treffpunkt für Stadttouren. In der First-Filiale an der (bahnhofsnahen) Bismarckstraße sei die Stadtinformation wegen Umbauplänen nicht möglich. Schlipköter erteilt einem digitalen Showroom eine Absage. Das gehe weit über das klassische Anforderungsprofil einer kommunalen Touristen-Information hinaus. Und Variante C sei zwar wünschenswert, erfordere aber hohe Investitionen und ein durchdachtes Konzept.