Politik in Mönchengladbach Stadt plant Partnerschaft mit Israel

Wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus geht, hat die Politik im Rathaus eine einmütige Haltung. Zumindest war das im Herbst 2019 so. Kurz zuvor hatte ein Rechtsextremer in Halle versucht, sich an einem jüdischen Feiertag Zugang zur Synagoge zu verschaffen, um die dort zahlreich Feiernden zu ermorden. Auf Initiative des Kulturausschusses setzte der Stadtrat damals ein Zeichen und beschloss einstimmig eine Resolution.