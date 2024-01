Großprojekt in Mönchengladbach Stadt plant neues Rathaus weiterhin mit SOP Architekten

Das Architekturbüro Slapa Oberholz Pszczulny (SOP) hat in Mönchengladbach bereits einige markante Gebäude entworfen: Das Borussia-Hotel und die Textilakademie gehören dazu. Auch das neue Rathaus am Rheydter Marktplatz sollte nach dem Entwurf der Düsseldorfer gebaut werden. SOP war 2019 in einem Wettbewerb von der Jury zum Sieger gewählt worden. Ein moderner Glasriegel sollte sich dabei über die drei Baufelder vom Marktplatz bis zur Harmoniestraße ziehen.