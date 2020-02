Kostenpflichtiger Inhalt: Mönchengladbach plant Mobilitätsmanagement : Neues Rathaus ohne neue Parkplätze

So soll das neue Rathaus aussehen, das mehr als zwei Dutzend Verwaltungs-Außenstellen überflüssig machen soll. Foto: Stadt Mönchengladbach/sop architekten GmbH, Düsseldorf

Mönchengladbach Eine Flotte elektrogetriebener Dienstwagen, Pedelecs für Fahrten zum Arbeitsplatz und in amtlicher Mission, bessere Busverbindungen – so will die Stadt sparen und zusätzlichen Parkraum am geplanten Rathaus in Rheydt unnötig machen.