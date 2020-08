Förderprogramm in Mönchengladbach : Zuschüsse für schickere Fassaden und grünere Höfe

Förderprogramm in Mönchengladbach

Hauseigentümer in Rheindahlen sollen demnächst Zuschüsse bei der Stadt beantragen können. Foto: bauch, jana (jaba)

Rheindahlen In der Bezirksvertretung West stellte die Stadt ein Programm vor, das unter bestimmten Voraussetzungen Hauseigentümern Zuschüsse für eine Neugestaltung von Fassaden und Höfen bescheren soll.

Das Programm ist Bestandteil des Projekts „Erneuerung Rheindahlen-Mitte“, wird aus Fördertöpfen des Bundes und des Landes unterstützt und fand in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Anklang. Nun muss das Vorhaben noch in mehreren Ausschüssen und im Stadtrat diskutiert werden.

Eine Voraussetzung ist allerdings, dass das Haus mindestens zu 50 Prozent zu Wohnzwecken genutzt wird. Pro Maßnahme können bis zu 10.000 Euro als Zuschuss fließen. Der Empfänger der Mittel muss mindestens so viel selbst investieren, wie er von der Stadt erhält. Wenn das Programm so aufgelegt wird, sollen die Anträge bei der Stadt in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet werden. Laufen soll das Programm nach den Vorstellungen Stadt bis Ende des Jahres 2024.