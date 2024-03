Rathaus-Neubau in Mönchengladbach Stadt mietet Büros bei Santander-Bank

Die Stadtverwaltung zieht bald, in großen Teilen zumindest, in den Nordpark. Am Donnerstag haben Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Vito Volpe, Vorstandschef der Santander Bank, einen Mietvertrag über die Anmietung von genau 8149 Quadratmetern Bürofläche durch die Stadt unterzeichnet. Auch Thomas Hanswillemenke (Vorstand Vertrieb und Mobilität der Santander Bank) und die Leiter der für einen Rathaus-Neubau zuständigen Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, Katja Becker-Lis und Raimund Eckers, unterzeichneten das Papier. Zuvor hatte am Mittwoch der Betriebs- und Vergabeausschuss die Anmietung abgesegnet.