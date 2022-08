Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 11. August 2022) : Stadt meldet 345. Covid-Todesfall seit Pandemiebeginn

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt leicht über dem Landesschnitt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Eine Patientin (Jahrgang 1930) ist gestorben. Die Zahl der infizierten Bürger sinkt leicht – die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber immer noch über dem Landesdurchschnitt. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Aktuell sind 1486 Mönchengladbacher nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 11. August 2022. Am Vortag lag der Wert noch bei 1618.

Das städtische Gesundheitsamt hat für Mönchengladbach 203 Neuinfektionen registriert. Leider muss das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall melden. Eine Patientin, Jahrgang 1930, verstarb in einer Pflegeeinrichtung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 427,9 (Vortag: 416,7) an. Damit liegt Mönchengladbach den Angaben zufolge leicht über dem landesweiten Durchschnitt. Dieser wird am Donnerstag mit 394,1 (Vortag: 395,5) angegeben, der Bundesschnitt liegt bei 366,8 (Vortag: 381,5).