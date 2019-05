Dieselunfall in Mönchengladbach : Stadt macht Straßen.NRW für Diesel in der Niers verantwortlich

Mönchengladbach Der Einsatz gegen Diesel in der Niers geht auch eine Woche nach dem Unfall auf der Autobahn 61 weiter. Auch Tierretter suchen weiter bedrohte Wasservögel.

Weil am vergangenen Samstag ein Lkw auf der A 61 Diesel verloren hatte, kämpfen Feuerwehr und Stadt seit Sonntagmorgen gegen einen Dieselfilm auf der Niers. Mehrere tote Wasservögel und mehr als ein Dutzend verölte Tiere wurden seitdem gefunden . Ins Wasser gelangt ist der Kraftstoff durch einen Kanal, der von der Autobahn zunächst in ein Absetzbecken und dann in das Gewässer führt, gelangt. Viele fragen sich nun: Wer haftet eigentlich für den Schaden? „Der Kanal gehört Straßen.NRW, deshalb muss laut Umweltamt Straßen.NRW auch die Kosten den Einsatzes zahlen“, sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Eine Sprecherin von Straßen.NRW erklärt hingegen, dass man prüfen müsse, ob man für den Schaden aufkomme, da der Verursacher in den Augen des Landesbetriebs eigentlich der Lkw sei, der den Kraftstoff verloren hat.

Das Umweltamt als Untere Wasserbehörde werde Gespräche mit Straßen.NRW führen, da es „offensichtlich Optimierungsbedarf gibt“, wie Dirk Rütten sagt. Straßen.NRW erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass man alles getan habe, um die jetzige Situation zu verhindern. Die Maßnahmen der Stadt werden noch bis in die kommende Woche andauern, wie die Stadt mitteilt. „Der feste Ölschlängel an der Römerstraße besteht weiterhin, zudem wurde ein neuer Schlängel im Bereich der Brücke Neukircher Weg installiert. Alle anderen Schlängel wurden entfernt, da sie vollgesogen waren und aktuell keine weiteren Dieselverunreinigungen mehr auftreten“, sagt Rütten. Das Becken, in dem der Kanal der Autobahn in Wetschewell ankommt, sei ausgekoffert worden und werde weiter überwacht, da es in den kommenden Tagen regnen soll.