Haushaltsnot in Mönchengladbach Stadt kürzt Mittel für Straßen und Bäume

Mehr Bäume pflanzen und für bessere Straßen sorgen – das wird künftig schwierig umzusetzen sein. Denn das dafür notwendige zusätzliche Geld, das die dafür zuständige Stadttochter Mags von der Stadt für das Haushaltsjahr 2024 gerne hätte, soll sie nicht bekommen. Die Stadt will der Mags im kommenden Jahr für ihre Aufgaben 43,2 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das sind zwar 3,5 Millionen Euro mehr als noch im laufenden Jahr, allerdings hatte die Mags in ihrem Wirtschaftsplan einen Mehrbedarf in Höhe von knapp 6,2 Millionen Euro angemeldet. Und das nicht etwa für zusätzliche Aufgaben, wie es im Beschluss heißt, den der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstands beschlossen hat: „Aufgrund der gestiegenen Kosten haben wir einen Mehrbedarf angemeldet, damit wir die gleiche Leistung zur Verfügung stellen können. Da wir in diesen Positionen die Gelder nicht erhalten, können diese geplanten Leistungen so nicht erbracht werden.“