Wahl in Mönchengladbach Stadt korrigiert Ergebnis der Europawahl

Der Wahlausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung das endgültige Ergebnis der Europawahl in Mönchengladbach vom vergangenen Sonntag festgestellt und dabei einige kleinere Korrekturen zum vorläufigen amtlichen Endergebnis vorgenommen. Das teilte die Stadt mit. Demnach berichtete Stadtwahlleiter Matthias Engel in der Sitzung über die Korrekturen, die nach Prüfung aller Wahlniederschriften notwendig geworden waren. Ursache waren der Stadt zufolge in allen Fällen Erfassungsfehler: So wurden bei der Stimmauszählung in drei Wahlbezirken einzelne Stimmen der PdV (Partei der Vernunft) und der PdF (Partei des Fortschritts) verwechselt. Die PdV kam stadtweit auf 90 Stimmen (0,1 Prozent), die PdF auf 707 Stimmen (0,7 Prozent).