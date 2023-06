Quartiersprojekt in Mönchengladbach Stadt kauft Immobilie für Montag Stiftung

Das Haus liegt am Rande der Rheydter Innenstadt und hat seine besten Tage schon eine Weile hinter sich. Doch nun soll in die Immobilie an der Mühlenstraße 61 bis 63 wieder neues Leben einkehren. Die Stadt, der das Gebäude in weiten Teilen bereits gehört, vollzieht derzeit den Kauf der Wohnung im Dachgeschoss für 400.000 Euro. Das geht aus den Unterlagen der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG hervor. Der Finanzausschuss und auch der Stadtrat stimmten dem in seinen jüngsten Sitzungen nach Informationen unserer Redaktion bei Gegenstimmen der Linken mit großer Mehrheit zu.