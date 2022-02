Verkehr in Mönchengladbach : So schätzt die Stadt das Anwohnerparken am „Eli“ ein

So sah es 2020 kurz vor Einrichtung der Bewohnerparkzone auf den Straßen am Elisabeth-Krankenhaus aus. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Weil etliche Straßen rund um das Elisabeth-Krankenhaus oft „zugeparkt" waren, hat die Stadt auf einigen eine Bewohnerparkzone eingerichtet. Das sorgte für Kritik von Anliegern in der Nachbarschaft.

Das Parkplatz-Problem rund um das Elisabeth-Krankenhaus ist aus Sicht der Stadtverwaltung offenbar gelöst. Das Anfang August 2020 auf Jäger-, Horn-, Pfeil-, Scheiben-, Bogen- und Wildstraße eingerichtete Bewohnerparkgebiet werde „gut ausgenutzt“ und es gebe auf den Parkplätzen „kaum Leerstand“, teilte die Verwaltung jüngst den Politikern der Bezirksvertretung Süd mit.

Derzeit sind für dieses Gebiet am „Eli“ 87 Bewohnerparkausweise ausgestellt. Wer keinen Ausweis hat, kann in dem Gebiet maximal zwei Stunden mit Parkscheibe das Auto abstellen. Was Anwohner anderer Straßen am Krankenhaus womöglich nicht so gerne hören: Die Stadt sieht keine Notwendigkeit, die Bewohnerparkzone weiter auszudehnen. Begründung: Die Anwohner der umliegenden Straßen verfügten „größtenteils über ausreichende Abstellflächen auf den eigenen Grundstücken“.

Anwohner der ebenfalls am Krankenhaus gelegenen Schmölderstraße hatten bei Einrichtung der Bewohnerparkzone moniert, dass ihre Straße nicht einbezogen wurde. Autofahrer ohne Bewohnerparkrecht würden aus dieser Zone dann verstärkt in die ohnehin schon unter Park-Druck stehende Schmölderstraße ausweichen, befürchteten sie. „Die Beschwerden aus den Randgebieten beziehen sich größtenteils darauf, dass der Parkverkehr des Krankenhauses teilweise die Einfahrten blockiert“, sagt die Stadtverwaltung. Und: „Verstärkte Kontrollen werden von den Verkehrsüberwachungskräften durchgeführt.“

Ebenfalls Anfang August wurde in Rheydt an Vierhausstraße, Endepohlstraße und Wickrather Straße eine Bewohnerparkzone eingerichtet. Diese wird derzeit von 66 Anwohnern mit Parkausweis genutzt. An der Endepohlstraße würden aber einige Anwohnerparkplätze kaum genutzt, sagt die Stadtverwaltung. Daher sollen neun Stellplätze aus der Zone herausgenommen und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.