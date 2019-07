Stadt will kurzfristig verteilen : 400.000 Euro für Bürger-Projekte

Mönchengladbach Straßenfeste, soziale Angebote für Kinder und andere Initiativen von Bürgern für ihr Quartier will die Stadt mit 400.000 Euro unterstützen. Auch am Masterplan für die Bezirke können die Gladbacher bald weiter mitarbeiten.

Von Holger Hintzen

Die Stadt verteilt Geld an Bürger, und zwar so schnell wie möglich – das gibt es nicht alle Tage. Aber in Mönchengladbach soll genau das mit insgesamt 400.000 Euro in diesem und im kommenden Jahr passieren. Dieser Betrag soll in Initiativen fließen, die Bürger, Vereine und Institutionen ergreifen, um das Zusammenleben im Wohnquartier zu verbessern. „Damit können Bürgerinnen und Bürger ihren Stadtteil noch besser mitgestalten“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall, „Akteure vor Ort haben damit jetzt die Möglichkeit, Herausforderungen und Probleme im Quartier aktiv anzugehen.“ Initiativen, die Unterstützung suchen, können sich an die Stabsstelle Sozialplanung in der Stadtverwaltung wenden (Telefonnummer: 02161 253010, E-Mail-Adresse: sozialplanung@moenchengladbach.de). Dort, so die Stadt, werden sie beraten, ob und wie sie an eine finanzielle Förderung kommen.

Die Vorhaben müssen Richtlinien entsprechen, die der Stadtrat beschlossen hat. Zu dem Konzept gehört, dass jährlich 100.000 Euro für kurzfristige und kleinere Aktionen gedacht sind, die abhängig von der Größe eines Stadtteils verteilt werden. Das sind Beträge zwischen 1000 und 3000 Euro pro Stadtteil. Weitere 100.000 Euro sind für größere und längerfristige Projekte vorgesehen. „Dies können regelmäßige oder neu initiierte Begegnungsangebote im Sport-, Spiel und Kulturbereich sowie generationsübergreifende, inklusive oder interkulturelle Angebote sein“, sagt die Stadt. Bei der Verteilung dieser Mittel sollen insbesondere benachteiligte und ärmere Stadtteile bedacht werden.

Dass es bei den einzelnen Zuwendungen nicht um Riesenbeträge geht, ist den Politikern bewusst. „Für uns ist es aber der Einstieg in eine stärkere und direktere Bürgerbeteiligung. Die Regelungen müssen dabei so unbürokratisch wie möglich sein. Hier brauchen wir weitere Erfahrungen, die das neue Konzept liefern wird“, sagt SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs. Und nicht nur unbürokratisch will die Stadt sein, sondern auch schnell. Die Bürger sollen das Geld „möglichst kurzfristig erhalten können“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Ein anderes Konzept, das zwar ohne unmittelbare Zuschüsse, aber auch mit Bürger-Beteiligung Stadtteile lebenswerter machen soll, ist der Masterplan Stadtbezirke. Um ihn zu erarbeiten, werden Strukturen in den Bezirken der Stadt unter die Lupe genommen, die nicht zu den City-Bereichen Gladbachs und Rheydt gehören. In den Bezirken Süd und West konnten sich die Einwohner bereits auf der Internet-Plattform https://mitgestalten.mgplus.online und bei Live-Terminen an Info-Ständen auf den Wochenmärkten mit Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschlägen zu Wort melden. Ein Angebot, das rege genutzt wurde. Mehr als 900 Vorschläge sind auf der Internetseite einsehbar. Die Stadt hat die Eingaben zu Themen wie Verkehr, Infrastruktur, und Umwelt gesichtet, geordnet – und will eine Auswertung in den nächsten Tagen ebenfalls auf der Beteiligungsplattform veröffentlichen. Das Ganze mündet in konkrete Maßnahmen und einen Plan für den jeweiligen Bezirk, der für Süd und West noch in diesem Jahr eingebracht werden soll.