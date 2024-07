Projekt in Mönchengladbach Städtischer Fachbereich zieht auf den Wissenscampus

Planungsdezernentin Claudia Schwan-Schmitz und Oberbürgermeister Felix Heinrichs besuchten die städtischen Mitarbeiter nun in den Räumen. Das Areal des alten Polizeipräsidiums soll in den kommenden Jahren als Strukturwandelprojekt zu einem Wissens- und Innovationscampus werden. Schwan-Schmitz betonte, dass es gut passe, dass der Verein Wissenscampus nahezu gleichzeitig mit dem Fachbereich Räume auf dem Areal bezogen habe. „Denn auch die Stadtverwaltung investiert viel in Aus- und Weiterbildung.“ Die Geoinformation habe ein hochinnovatives Arbeitsfeld – „etwa durch den Digitalen Zwilling der Stadt, der hier aufgebaut wird“. Es sei wichtig, den Wissenscampus an den Start zu bringen und das Gelände mit Leben zu füllen, betonte Heinrichs. Zudem müssten die Beschäftigten der Stadtverwaltung bessere Arbeitsbedingungen bekommen. „Dieser Umzug wird uns auch viele Informationen und Erfahrungen liefern, wenn wir zukünftig Ansiedlungen auf dem Gelände und Umzüge von Verwaltungseinheiten vornehmen.“