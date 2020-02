Bauarbeiten in Mönchengladbach : Stadt fällt acht Bäume für Umbau der Zentralbibliothek

Mönchengladbach Eine Reihe Bäume vor und unter dem Gebäude müssen laut Stadt für Baugrube und Bauarbeiten weichen. Sie sollen aber „eins zu eins“ ersetzt werden.

Die Stadt fällt in den kommenden Wochen eine Reihe Bäume, um Platz für den Umbau der Stadtbibliothek an der Blücherstraße zu schaffen. Wie das Rathaus mitteilte, seien die Fällungen für die Sanierung und Erweiterung der Zentralbibliothek „alternativlos und unvermeidlich“. Sachverständige der Stadttochter Mags hätten dies geprüft.

Südlich des Haupteingangs der Bibliothek sollen demnach Bäume an der Straßenfront gefällt werden, da sie genau dort stehen, wo künftig die Baugrube für das neue Untergeschoss entstehen soll. Betroffen ist außerdem ein Baum nördlich des Haupteingangs, der laut Stadt so dicht am Gebäude steht, dass keine Arbeiten mit Kran und Bagger sowie geplante Abdichtungs- und Dachsanierungsarbeiten möglich seien. Zwei weitere Bäume stünden überdies unmittelbar in der Trasse der künftigen Baustellenzufahrt.