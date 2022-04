Neues Projekt für Schulen in Mönchengladbach : Stadt bietet Unterstützung für Nichtschwimmer-Kinder

Neues Projekt für Schulen in Mönchengladbach

Die Stadt Mönchengladbach will den Schwimmunterricht in Schulen fördern. Foto: dpa/Fabian Sommer

Mönchengladbach Eine Abfrage bei Mönchengladbacher Schulen hat ergeben, dass ein Drittel aller Kinder nicht schwimmen kann, an einigen Standorten liegt die Nichtschwimmerquote sogar bei mehr als 80 Prozent. Wie die Stadt dies jetzt ändern will.

An zehn Grundschulen startet das Projekt „Schwimmassistenz im Grundschulschwimmunterricht“. Der Grund: Eine Umfrage an den Schulen hat ergeben, dass gut ein Drittel aller Grundschulabgänger nicht schwimmen können. Im Rahmen des Projektes wird den teilnehmenden Schulen nun eine Schwimmfachkraft zur Seite gestellt. Grundgedanke ist, dass der Betreuungsschlüssel im Unterricht erhöht wird und sich gezielt um die Kinder gekümmert werden kann, die stärkere Unterstützung benötigen.

Anfang November vergangenen Jahres hatte der Fachbereich Schule und Sport bei den Schulleitungen eine Abfrage gestartet. Erhoben werden sollte in den 4. und 5. Klassen, wie viele Schülerinnen und Schüler Nichtschwimmer sind, das Abzeichen Seepferdchen absolviert haben, welche Bronze haben und wie viele Schüler sicher schwimmen können, aber keine Abzeichen haben.

Alle Grundschulen (36) haben laut Stadtverwaltung eine Rückmeldung gegeben. Dabei ergibt sich für die rund 2100 Kinder der 4. Klassen folgendes Bild: Stand Ende letzten Jahres lag die Nichtschwimmerquote bei rund 34 Prozent. Bei der näheren Betrachtung zeigt sich, dass die Quote zwischen den einzelnen Schulstandorten stark schwankt: An zehn der 36 befragten Schulen (27,78 Prozent) liegt die Nichtschwimmerquote zwischen 50,72 und 82,35 Prozent, an 15 Schulen (41,67) liegt die Nichtschwimmerquote zwischen 25,49 und 47,46 Prozent und bei elf Schulen (30,5) liegt die Nichtschwimmerquote zwischen null und 18,18 Prozent.