Angebot der Stadt Mönchengladbach Geld sparen mit dem Ofenführerschein

Mönchengladbach · Wie heizt man richtig und effizient seinen Kamin oder Holzofen? Das kann man lernen. Die Stadt bietet jetzt die Teilnahme an einem kostenlosen Online-Kurs an. Was dahinter steckt und wie Nutzer davon profitieren.

22.01.2024 , 05:10 Uhr

Mit den richtigen Kniffen kann man beim Heizen mit Holz Geld und Emissionen einsparen. Foto: Stadt Mönchengladbach