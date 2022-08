Neue Impfstelle in Mönchengladbach : Stadt nimmt Corona-Impfungen wieder auf

Mönchengladbach Das Angebot richtet sich an Kinder und Erwachsene – an zwei Nachmittagen pro Woche. Welche Impfstoffe verimpft werden, warum es jetzt zu der Wiedereröffnung kommt und wann das letzte Impfzentrum geschlossen hat.

In einer neuen Impfstelle wird die Stadt ab Mittwoch, 24. August, zweimal pro Woche Corona-Impfungen anbieten. In der Turnhalle der früheren Förderschule an der Wilhelm-Strauß-Straße 94 in Rheydt soll dann ein Impfteam vor Ort sein.