Das ist in Mönchengladbach wieder möglich : Was jetzt weiter gelockert wird

Der Rheydter Marktplatz könnte mehr Platz für Außengastronomie bieten. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bald sind wieder Treffen von Angehörigen in Altenheimen, Sport-Training im Freien und Essengehen im Restaurant möglich. Das aber unter strengen Regeln. Deshalb sind gute Vorbereitung und mitunter auch kreative Lösungen nötig.

Die umfangreichen Lockerungen in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens bringen trotz Corona-Krise wieder etwas Alltag das Leben. Die Auflagen, die mit den Beschlüssen der NRW-Landesregierung einhergehen, stellen die Verantwortlichen in den einzelnen Branchen aber auch vor Herausforderungen. Wir geben einen Überblick, was in den nächsten Tagen wieder möglich ist.

Altenheime/ Krankenhäuser Pünktlich zum Muttertag (10. Mai) dürfen Bewohner in Alten- und Pflegeheimen wieder Besuch empfangen – allerdings unter strengen Auflagen. So muss es feste Termine für die Angehörigen geben, die Besuche müssen in separierten Bereichen wie Zelten oder Containern stattfinden. „Wir begrüßen die Lockerungen sehr und gehen professionell mit den Auflagen um, die daran geknüpft sind. Doch wir hätten uns schon ein wenig mehr Vorlaufzeit gewünscht“, sagt Georg Maria Balsen, Pressesprecher des Caritasverbands, der vier Häuser in Mönchengladbach betreibt. Die Einrichtungsleitungen seien dabei, alle Angehörigen zu kontaktieren, um Besuchszeiten festzulegen. „Wir werden aber nicht allen die Möglichkeit geben können, direkt am Muttertag zu Besuch zu kommen“, sagt Balsen.

In diesem Zusammenhang bittet auch die Stadt darum, dass Angehörige auf jeden Fall zunächst das jeweilige Seniorenzentrum kontaktieren und nicht ohne Termin zum Heim fahren. In den Häusern der Sozialholding wird sich derweil durch die neuen Verordnungen zunächst einmal nichts ändern. Dort gibt es bereits die Möglichkeit, Angehörige in der „Vertellbud“ zu treffen, den Besuchscontainern, die vor den Altenheimen aufgestellt sind. Wie ab kommender Woche Besuche in den Mönchengladbacher Krankenhäusern geregelt werden, darüber gab es am Donnerstag noch keine genauen Auskünfte.

Die „Vertellbud“ der Sozialholding ermöglichte zuletzt bereits Altenheimbesuche. Nun ist das Acrylglas nicht mehr zwingend dazu nötig. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Gastronomie Ab Montag dürfen auch Gaststätten wieder öffnen, diese Erlaubnis gilt für den Innen- und den Außenbereich. Die Gastwirte müssen sich indes auch auf Abstand- und Hygieneregeln vorbereiten. Eine Hilfe könnte die Erweiterung der Außengastronomie sein. Das zumindest schlägt Jochen Klenner (CDU) vor und nennt den Rheydter Marktplatz als Beispiel. „Die Stadt kann vor Ort helfen, indem sie flexibel und lösungsorientiert bei der Außengastronomie hilft. Wo zusätzliche Flächen nutzbar sind, sollten wir das unbürokratisch möglich machen“, sagt Klenner. Auf Nachfrage antwortete die Stadt, dass im Einzelfall geprüft werden müsse, was möglich sei. Grundsätzlich warte man auf die Verordnung des Landes, in der die Rahmenbedingungen klarer abgesteckt werden.

Breitensport Bereits am Freitag, 8. Mai, öffnet die Verwaltung wieder alle 36 städtischen Außensportanlagen, mehr als 80 Bolzplätze sowie die Skateranlagen. Zudem dürfen ab Montag Fitnessstudios und Tanzschulen öffnen. Dass der kontaktlose Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder möglich sein wird, hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Dass aber ab Ende Mai auch Sport mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossen Hallen wieder erlaubt ist, hat Stadtsportbund-Präsident Wolfgang Rombey überrascht. „Mir ist noch nicht klar, wie das mit der bis Juni geltenden Kontaktbeschränkung in Einklang stehen soll. Grundsätzlich sind die Lockerungen sehr positiv für den Sport. Doch ich erwarte von den Fachverbänden noch klare Leitlinien, an denen sich die Übungsleiter orientieren können“, sagt Rombey.