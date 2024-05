Zuwendungen an die Stadt Mönchengladbach bekommt weniger Spenden von Bürgern

Manche Dinge in Mönchengladbach wären ohne Spende nicht möglich. Das betrifft nicht nur wohltätige Zwecke in der Stadtgesellschaft, sondern auch Einrichtungen und Aktionen der Stadtverwaltung. Und dafür sind im vergangenen Jahr wieder deutlich weniger Spenden eingegangen als in den Jahren zuvor. Seit einigen Jahren sinkt die Spendenbereitschaft merklich. Im Jahr 2023 erreichten das Rathaus insgesamt Spenden von Bürgern, Stiftungen oder Unternehmen in einer Gesamthöhe von 154.500 Euro. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an den Stadtrat hervor. Aufgeführt werden darin Zuwendungen zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Kleinere Spenden müssen nicht veröffentlicht werden, bei größeren Gaben im sechsstelligen Bereich muss der Stadtrat bei der Entscheidung über die Verwendung der Mittel beteiligt werden. Aufgeführt sind für 2023 nur noch fünf Zuwendungen bis 100.000 Euro. Für 2022 waren noch neun Spenden im fünfstelligen Bereich eingegangen mit einer Gesamtsumme von rund 173.000 Euro. 2021 gingen 176.000 Euro an Spenden ein, 2020 waren es gar mehr als 330.000 Euro.