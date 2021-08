Zuweisungen für Mönchengladbach : Land überweist 271,5 Millionen Euro an die Stadt

Land überweist 271,5 Millionen Euro an die Stadt

Die Zuweisuungen vom Land an die Stadt Mönchengladbach werden im kommenden Jahr etwas geringer ausfallen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Etwas mehr Mittel für Schulen und Sport, dafür weniger Schlüsselzuweisungen: Die Gesamtsumme der Mittel vom Land sinkt im kommenden Jahr leicht. Dabei hatte die Stadt noch mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet.

Das Land NRW will Mönchengladbach im kommenden Jahr insgesamt 271,5 Millionen Euro an Zuweisungen zukommen lassen. Das geht aus dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes hervor. Das ist etwas weniger als noch im aktuellen Jahr, nämlich rund 1,3 Millionen Euro, was einem Rückgang um rund 0,5 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist allerdings, dass das Land dabei von einer um 35 Millionen Euro höheren Steuerkraft für Mönchengladbach für das kommende Jahr ausgeht, das sind fast elf Prozent mehr als im laufenden Jahr. Das Rathaus hatte nach Informationen unserer Redaktion deshalb auch mit einem deutlicheren Rückgang der Gesamtzuweisungen gerechnet. Die Steuerkraft ist eine wesentliche Messzahl für die Zuweisungen des Landes.