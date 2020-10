Projekte in Mönchengladbach : Stadt bekommt 15 Millionen Euro für die Digitalisierung

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Günter Krings und Martin Platzer im „Büro von morgen“. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Diese Fördermittel gewährt der Bund in den nächsten fünf Jahren im Zusammenhang mit seiner Initiative „Modellprojekte Smart Citys.“

Eine erhebliche finanzielle Unterstützung erhält die Stadt Mönchengladbach auf dem Weg in ihre digitale Zukunft. Insgesamt 15 Millionen Euro gewährt der Bund in den nächsten fünf Jahren im Zusammenhang mit seiner Initiative „Modellprojekte Smart Citys.“ Den Förderbescheid überreichte Günter Krings, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenminister aus Mönchengladbach, jetzt an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Einen Eigenanteil von 1,7 Millionen Euro leistet die Verwaltung gemeinsam mit der NEW.

Der Ort der Scheckübergabe war gut gewählt: leerstehende Büroräume der Verwaltung im Neubau der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe (mags) am Nordpark. Auf 600 Quadratmetern ist in der dritten Etage das „Bümo“, entstanden, das „Büro von morgen“. In diesem Proberaum für das Büro der Zukunft werden, und das macht den ersten Teil des vom Bund unterstützten Modellprojekts aus, die Mitarbeiter der Verwaltung in der digitalen Technik geschult. Zugleich sollen sie im Zeichen des digitalen Wandels ämterübergreifend die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung ausloten.

Das sei kein „Selbstzweck“, so Reiners. „Im Kern steht immer die Frage, wie die Digitalisierung Themenfelder der Stadtentwicklung unterstützen und den Bürgern einen Mehrwert bieten kann.“ Dieser Mehrwert soll weit über eine digitalisierte Antragstellung hinausgehen. Die Bürger sollen dank digitaler Technik mitsprechen können bei Planung und Gestaltung der Stadt, bei der Förderung neuer Ideen.

Verantwortlich im Rathaus ist Martin Platzer, Leiter der Planstelle Digitale Transformation. Er organisiert nicht nur das Bümo, er soll mit Bürgern, Wirtschaft und Forschung die Strategie entwickeln, wie die Zukunft angepackt werden soll. Im zweiten Schritt werden Projekte gefördert, die in der Strategie erarbeitet wurden. „Es müssen vollkommen neue Formen der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gefunden werden“, meint Platzer: „Wie können wir Radverkehr und öffentlichen Personennahverkehr mit Hilfe der Digitalisierung attraktiver gestalten?“ oder „Wir können wir mit Hilfe der Digitalisierung Bürgerbeteiligung organisieren und den Wissensaustausch zwischen Verwaltung und Bürger fördern?“