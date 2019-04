Stiftung in Mönchengladbach : 63.100 Euro gegen den Leerstand in der Rheydter Innenstadt

Mönchengladbach Die Stadt will eine mehr als 50 Jahre alte Stiftung aufheben, um mit dem Vermögen den Leerstand von Ladenlokalen in der Rheydter City zu bekämpfen. Die Stiftung war einst zur Unterstützung notleidender Kaufleute gedacht.

Paragraph zwei lässt sein Alter ahnen: „Aufgabe der Stiftung ist es, ältere hilfsbedürftige in Rheydt wohnende Personen aus dem Kaufmannsstande (selbständige Kaufleute, Kaufmannsgehilfen) oder deren Witwen und Kinder, gleichviel welcher Religion, zu unterstützen.“ Kaufleute in finanziellen Nöten gab es offenbar schon 1961, als diese Zeilen in die Satzung der Geschwister-Endepohl-Stiftung aufgenommen wurden. Über ein Vermögen verfügt diese Stiftung heute noch. Doch mit gut 63.100 Euro ist es so gering, dass nach Ansicht der Stadtverwaltung aus den Erträgen dem genannten Personenkreis nicht mehr sinnvoll zu helfen ist. Darum will die Stadt die Stiftung aufheben und das Kapital für die Bekämpfung von Leerstand in Geschäftshäusern der Rheydter City verwenden. Die Bezirksvertretung Süd hat diesen Plan in ihrer jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen. Im Mai soll ihn der Stadtrat beschließen.