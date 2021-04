Verkehr in Mönchengladbach : Baustelle für Radwege läuft, bevor Beschluss steht

Die neuen Furten für Fußgäner und Radfahrer sind schon gebaut an der Viersener Straße. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Kreuzung Viersener Straße / Sandradstraße soll fahrrad-freundlicher werden. Nur: Im Ausschuss wurde dabei über einen Radwege-Umbau entschieden, der schon begonnen hat. Die Stadt hat dafür eine Erklärung.

Normalerweise läuft es bei Baustellen so: Man entscheidet sich für eine Planung und legt dann los. Daher sorgte das Vorgehen der Stadt beim Umbau der Radverkehrsführung an der Viersener Straße für Befremden bei Politikern in der Bezirksvertretung Nord: Am Mittwoch und Donnerstag hatten die Politiker in dem Gremium und im Mobilitätsausschuss über Umbauten zu entscheiden, die schon im Gange sind. „Das hat bei mir für Erstaunen gesorgt“, sagte Sebastian Laumen (SPD), Mitglied der Bezirksvertretung. Er wollte von der Verwaltung wissen, wie es denn dazu kommt und was passiert, wenn der Ausschuss die Planung ablehnt.

Ralf Klöpper vom städtischen Fachbereich Straßenbau und Verkehrstechnik klärte auf: „Es handelt sich nur um eine Baustelleneinrichtung, die anders aussieht als gewohnt.“ Statt eine Bauampelanlage einzurichten, habe man sich dazu entschieden, die vorhandene Anlage zu nutzen und dafür zu erweitern. Außerdem seien so bereits taktile Elemente für Sehbehinderte vorhanden. „Wir haben uns bewusst überlegt, was wirtschaftlicher und für Sehbehinderte effektiver ist“, sagte Klöpper. Ein Rückbau der Anlage sei problemlos möglich, wenn der Ausschuss so entschieden hätte.