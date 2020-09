Besondere Menschen in Mönchengladbach : Streetworker mit Stadtlicht ausgezeichnet

Mönchengladbach Die Ehrengabe der Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann wird an Menschen verliehen, die in den Quartieren Rheydt und Odenkirchen Besonderes geleistet haben. Dieses Mal sind das Hayat Mia, Kornelia Rotzek und Antoine Balouki.

Für die drei ist ihr Job nicht nur ein Job. Sie sind fest in ihrem Stadtteil verankert. Sie kennen die Familien, die in den Stadtteilen leben und wissen um die Probleme. Kornelia Rotzeks Einsatzbereich ist die Mobile Kinder Sozialarbeit. „Es ist eine aufsuchende Arbeit. Die Familien können mit allen Problemen zu uns kommen“, sagt sie. Dazu initiieren sie und ihr Team zum Beispiel Spielenachmittage in der Stadtbibliothek Rheydt oder Beratung in Schulen für Kinder und Lehrer, die keine eigenen Schulsozialarbeiter haben. „Für Mädchen von zehn bis 13 Jahren haben wir die Teestube. Dort können die Mädchen spielen, quatschen oder auch mit uns sprechen“, sagt sie. Sie ist froh, dass alle diese Angebote nach dem Lockdown wieder anlaufen. Das bestätigt auch Kollege Hayat Mia. Er ist in der mobilen Jugendarbeit in Odenkirchen tätig.