Prozess in Mönchengladbach nach Messerangriff Stach der Angeklagte tatsächlich aus Notwehr zu?

Im Prozess um einen Messerangriff hat der Angeklagte am Donnerstag über seinen Verteidiger eine Stellungnahme abgegeben. Laut Anklage soll der Mann einen 44-Jährigen im September 2022 im Gründerzeitviertel mit einem Messer angegriffen und ihn im Gesicht, an der Brust, am Rücken und Oberschenkel verletzt haben. Der Geschädigte hatte sich danach in akuter Lebensgefahr befunden.