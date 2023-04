Staatssekretär bei Amazon in Mönchengladbach Ein Leben zwischen Lkw und Logistikzentrum

Monatelang fahren sie kreuz und quer durch Europa, meist ohne kurze Phasen in ihrer Heimat sind die meist osteuropäischen Lastwagen-Fahrer unterwegs, um Waren an Standorte und Verteilzentren wie Amazon in Rheindahlen zu bringen. Gemeinsam mit Matthias Heidmeier (CDU), Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, hat deshalb am Samstag das Bündnis „Fair fahren“ eine Aktion durchgeführt, bei der parkende Lkw-Fahrende mit Informationen zum Mindestlohn versorgt wurden und sich die Beteiligten ein Bild über die Arbeits- und Lebensbedingungen machten. „Die Situation muss man sich einfach ansehen. Deshalb bin ich hier“, sagte Staatssekretär Heidmeier.