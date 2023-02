Behörde in Mönchengladbach Staatsanwaltschaft zieht in dieser Woche um

Wer ab dem heutigen Montag, 27. Februar, dringende Angelegenheiten mit der Staatsanwaltschaft zu klären hat, muss sich neu orientieren. Denn jetzt beginnt der Umzug der Behörde in ihr neues Dienstgebäude, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Von der Rheinbahnstraße in unmittelbarer Nachbarschaft des Landgerichtes geht es in den Nordpark, Kostenpflichtiger Inhalt und zwar in ein Bürogebäude an der Madrider Straße 21. Wie ein Sprecher mitteilte, soll der Umzug am 6. März abgeschlossen sein. Unter den bisherigen Kontakten werde die Behörde bis zum 1. März um 12 Uhr erreichbar sein. Ab dem 6. März gelten dann die neuen Kontaktdaten (Telefon 02161 57900). In der Zeit vom 1. bis 3. März werde der Dienstbetrieb stark beeinträchtigt sein, so die Mitteilung weiter. Für unaufschiebbare Angelegenheiten ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Dieser ist über Telefon 02161 5790238 erreichbar.