Fachkräftemangel in Mönchengladbach Gastronomie in Mönchengladbach sucht dringend Köche

Hinter Arthur Zeumer liegt eine anstrengende Zeit. Normalerweise bereitet er in Henry’s Bistro in Giesenkirchen Schnitzel, Steaks, Burger und Salate für die Gäste zu. Das ist ein Vollzeit-Job. Aber seit knapp acht Wochen hat der Koch einen Doppel-Job und arbeitet auch im St. Vith. Seit Mitte Juli ist das Gasthaus am Alten Markt ohne Koch. Seitdem sucht Zeumers Chef Henry Gröne dringend einen ausgebildeten Koch.