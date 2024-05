Schützenfest in Mönchengladbach Eine Familie ist König von Ohler

„Wenn der Vater mit den Söhnen Kirmes feiert“ – so heißt es in diesem Schützenjahr in Ohler, besonders natürlich an diesem Wochenende beim Volks- und Heimatfest der St. Konrad Schützenbruderschaft. Bernd Wormuth ist Schützenkönig und stellt mit seiner Tochter Carina das Königspaar. Flankiert wird der König von seinen beiden Söhnen Fabian und Niklas und den Schwiegertöchtern Ronja und Vanessa. „Wir bilden ein Familienkönigshaus“, sagt der stolze Vater. Es sei nicht schwer gewesen, seine Söhne von seinem Vorhaben zu überzeugen. Bernd Wormuth ist zum zweiten Mal König und direkter Nachfolger seines Sohnes Fabian, der im vergangenen Jahr Schützenkönig war.