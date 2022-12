Zusammenleben in Mönchengladbach Marienschüler entdecken das Mönchengladbacher Judentum

Das Judentum hat das Leben in Mönchengladbach schon immer geprägt. Das sieht man etwa an den Stolpersteinen auf dem Gehweg, die an die dunkle Vergangenheit erinnern. Aber natürlich auch an der Synagoge an der Albertusstraße, in der sich heute die jüdische Gemeinde regelmäßig versammelt. Bei der Gesprächsrunde „Spurensuche im Judentum“ hatten die Schüler der Bischöflichen Marienschule jetzt die Möglichkeit, mehr über ihre jüdischen Mitbürger zu erfahren.