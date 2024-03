Insolvenz im Einzelhandel Gladbacher Filiale nicht auf der Sportscheck-Schließungsliste

Die Filiale in Mönchengladbach ist neben Aachen und Köln die einzige im Rheinland. Gut 2200 Quadratmeter Fläche hat das Unternehmen über zwei Etagen im Einkaufszentrum Minto gemietet. Wer das Haus durch den größten Eingang am Sonnenhausplatz betritt, steuert direkt auf die Filiale zu. Es ist einer der größten und zugleich einer der Ankermieter in dem 2015 eröffneten Einkaufszentrum. Die Kette ist aber schon viel länger in der Stadt vertreten: Die aktuelle Filiale ist genauso groß wie die frühere in der Theatergalerie, die seit dem Jahr 2000 bestanden hatte, und viermal so groß wie die Übergangsfläche im Vis-à-vis, die während der Bauzeit bestand.