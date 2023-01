Bauprojekt in Mönchengladbach Sportplatz in Geneicken hat neuen Rasen

Für die Stadt Mönchengladbach liegt ein Sportentwicklungsplan für 2023 bis 2027 vor. Dieser zeigt auf, welche Sportanlagen in den kommenden fünf Jahren saniert oder umgebaut und welche neuen Angebote geschaffen werden müssen. Das Papier fasst auch bestehende Probleme der Sportlandschaft in Mönchengladbach zusammen. Im Bereich Außensport wurden 23 Maßnahmen bewertet. Neun davon wurden auf eine Prioritätenliste gesetzt. Dazu zählen der Bau eines Großspielfeldes mit Kunststoffrasen auf den Anlagen in Odenkirchen-Süd und Broich-Peel sowie die Erweiterung der Schul-, Vereins- und Breitensportanlage in Rheindahlen. Auch sollen Machbarkeitsstudien zum Ausbau der Anlagen in Neuwerk, Odenkirchen, Wickrath, Bergerfeld, Beller Mühle sowie in Mülfort beauftragt werden.