Kostenpflichtiger Inhalt: Aktion in Mönchengladbach : Sport treiben auf dem „Muskelkater“-Rundweg

Gesundheit: Pressetermin mit Muskelkater -- Maria-Lenssen-Garten vor Pavillon Die Projektgruppe Muskelkater am Muskelkater Rundweg Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach In Rheydt und Mönchengladbach sind an verschiedenen Stationen coronakonforme Sportübungen für jedermann möglich. Es wird an Bäumen und Wänden trainiert.