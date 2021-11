Aufwändige Restaurierung in Mönchengladbach : 460-Tonnen-Kran holt Kirchturmspitze runter

Bernd Pastors, Jochen Semmler, Olaf Nöller und Rudolf Thieme erläuterten die Pläne zur Abnahme der Turmspitze. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Hauptstraße am Rheydter Markt wird wegen der Arbeiten am evangelischen Gotteshaus gesperrt. Die Aktion ist noch aufwändiger als die Abnahme des Kreuzes im Juni.

Dienstag bis Freitag – das ist das Zeitfenster, das für die Entfernnung der 15 Meter hohen Spitze der evangelischen Hauptkirche in Rheydt vorgesehen ist. Zwei Kräne einer Spezialfirma sind für die Aktion notwendig: Ein 460-Tonnen-Kran, der zunächst ein Stahlkonstrukt für den Abtransport der Spitze hochhievt, um anschließend die Spitze nach unten zu bringen, und ein 95-Tonnen-Kran, der Material und Handwerker nach oben bringt, erklärt Projektsteuerer Rudolf Thieme. Im Zuge der Arbeiten werden die komplette Hauptstraße in diesem Bereich und Flächen auf dem Markplatz gesperrt. Auch ein Baum, der die Arbeiten behindert, muss weichen. Die beiden Markttage am Mittwoch und am Samstag können aber wohl stattfinden.

Bernd Pastors, Finanzkirchmeister der Gemeinde, schätzt den finanziellen Aufwand der vielleicht bis zu sieben Jahre dauernden Arbeiten zur Restaurierung der Kirche auf bis 15 Millionen Euro. Dafür liegt bereits eine Zusage des Landes (280.000 Euro) und eine Absichtserklärung des Bundes (400.000 Euro) vor. Es muss also viel Geld reinkommen. „Eine Aktion, vielleicht für die ganze Stadt“, wünscht sich deshalb Jochen Semmler, ehemals Oberstadtdirektor von Mönchengladbach und heute Mitglied des Bauvereins für die Hauptkirche. Ein erste Benefizveranstaltung findet am 7. November statt, wenn der Kabarettist Konrad Beikircher mit seinem Programm „Kirche, Pest und andere Seuchen“ in der Hauptkirche auftritt.

Die evangelische Hauptkirche steht seit 120 Jahre am Rheydter Marktplatz. Ein städtebauliches Baudenkmal, gleichzusetzen mit dem Münster oder dem Schloss Rheydt – so ordnet Semmler die Bedeutung des denkmalgeschützten Gotteshauses ein. In all den Jahren machte das Bauwerk einen standfesten Eindruck, bis zum 26. August des Vorjahres. An diesem Tag, so erzählt Pfarrer Olaf Nöller, verfielen zunächst er und anschließend das Presbyterium quasi in Schockstarre. Aus 45 Meter Höhe stürzte ein dicker Gesteinsbrocken aus der Fassade vor den Haupteingang.