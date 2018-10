Mönchengladbach: Spielplatzsituation alles andere als optimal

Spielplätze in Mönchengladbach : Ein Platz für die ganze Familie

Der Spielplatz an der Reyerhütter Strasse, Gabelsbergstrasse. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach In der Stadt mangelt es nicht an Spielplätzen. Allerdings sind die meisten veraltet und unattraktiv, findet Landschaftsarchitekt Udo Fahl. Er weiß, wie ein gutes Areal aussehen muss und wo die Probleme liegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Esch Von Sebastian Esch Sebastian Esch Autorendetails aufklappen Sebastian Esch (se) ist seit Oktober 2016 Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Eine große Rasenfläche, ein Jugendbereich mit einem Trichterkarussell, ein Kinderspielbereich sowie eine Kletterkombination und eine Spielwiese – das ist der Spielplatz an der Gabelsbergerstraße/Ecke Reyerhütter Straße. „So sollte heutzutage ein Standard-Spielplatz aussehen“, sagt Landschaftsarchitekt Udo Fahl. Er hat das Areal 2010 mit seinem Team für die Stadt Mönchengladbach angelegt. Aber auch andere Plätze in der Stadt gehen auf seine Rechnung.

„Dafür, dass der Spielplatz jetzt acht Jahre alt ist, sieht er wirklich noch hervorragend aus“, so Fahl. Das macht der Experte unter anderem am Robinienholz aus, aus dem die Kletterkombination gefertigt ist. „Mit anderem Holz, könnte man das Ding vermutlich schon austauschen.“ Etwa 15.000 Euro würde das kosten.

Info Es gibt 248 öffentliche Spielplätze Spielflächen 248 Spielplätze, 20 Bolzplätze, vier Skateranlagen. Vor einem Jahr begutachtete die Verwaltung alle Plätze und entschied einige abzubauen, um andere besser unterhalten zu können.

Aber es sind nicht nur die verschiedenen Spielgeräte die einen guten Spielplatz ausmachen, betont Fahl. So komme es auf die richtige Mischung an. „Das Ziel ist es, alle Generationen auf den Platz zu locken und allen auch etwas zu bieten“, so der Experte. Das Resultat mache sich schnell bei Eltern mit Kindern bemerkbar. „Kleine Kinder kommen oder dürfen nicht alleine auf einen Spielplatz, deshalb sind die Eltern dabei“, erklärt der Experte. „Wenn diese sich dort aber langweilen oder der Platz sehr unattraktiv aussieht, dann läuft es darauf hinaus, dass bald keiner mehr kommt.“

Der Landschaftsarchitekt erinnert sich dabei an die Kindheit seines Sohnes. „Ich war oft mit meiner Frau hier auf dem Platz. Während unsere Kinder spielen konnten, haben wir auf einer der Bänke gesessen, die Atmosphäre genossen oder ein Buch gelesen.“

Natürlich sei aber für Kinder und Jugendliche auch die richtige Auswahl der Spielgeräte wichtig. „Anhand der Karussells kann man genau beeinflussen, wer auf einen Spielplatz spielen kommt“, so Fahl. Er erklärt es anhand der Geräte auf dem Spielplatz an der Gabelsbergerstraße. „Das kleine Kinderspielbereich direkt bei den Bänken ist für die ganz Kleinen, die Eltern haben sie so stetig im Blick“, so der Experte. „Das Trichterkarussell ist eigentlich für etwas Ältere, aber alle lieben es“, weiß Fahl. Eine Kletterkombination sei für die jungen Erwachsenen. Und auch die große Wiesenfläche sei wichtig. „Es gibt immer jemanden, der einen Ball mitbringt und eine Runde kicken will. Durch die Größe des Platzes kommt niemand in Bedrängnis“, betont er.



Squash : Rhedyter Squasclub verkauft sich prächtig

zurück

weiter

Als ein Paradebeispiel eines guten Spielplatzes in Mönchengladbach fällt dem Experten sofort der Bunte Garten ein. Für Negativbeispiele muss er ebenfalls nicht lange nachdenken: „Sagen wir in einem größeren Gebiet in Gladbach gibt es 20 Spielplätze, dann müsste man zehn davon direkt dicht machen“, sagt Udo Fahl. „Bei den restlichen zehn könnte man ein paar Geräte austauschen, maximal zwei Plätze richtig herrichten“, betont er. „Die Situation ist derzeit schwer verbesserungswürdig.“

Das hat auch die Stadt Mönchengladbach erkannt, und deshalb soll sich in Zukunft einiges bewegen. „Die Stadt und die Mags möchten lieber weniger Spielplätze, die dafür aber qualitativ wirklich gut sind“, erklärt der Landschaftsarchitekt. „Das wurde auch wirklich Zeit.“ Spielplätze würden heutzutage vor allem unter zwei Problemen leiden: Vandalismus und Sicherheit.

„Vandalismus ist ein natürlich ein Thema“, weiß Fahl. „Oft passiert es abends, meistens sind es Jugendliche – meist betrunken.“ Und was der Landschaftsarchitekt zu berichten hat, ist alarmierend. „Ich habe schon alles gesehen, da sitzen Jugendliche auf einer Bank, in der Mitte einer mit Säge, der die Bank durchsägt“, berichtet Fahl. „Es wird immer bekloppter.“

Gerade um diesem Vandalismus entgegenzuwirken, sei ein Spielplatz für alle Generationen wichtig. „Wenn immer jemand da ist, seien es Eltern, Rentner oder andere Erwachsene, dann überlegen es sich die Chaoten dreimal.“ Fahl nennt das „Sozialkontrolle“.

Das Thema Sicherheit sei ein weiteres Problem, das die Spielplatzgestaltung immer schwieriger mache. „Die Normalität ist über die Jahre etwas verloren gegangen. Heute muss man alle Kinder in Watte packen“, so Fahl. „Die Sicherheitsanforderungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen.“ Natürlich sei es richtig, dass jedes Spielgerät vom TÜV und anschließend der Stadt Mönchengladbach abgenommen werde. „Trotzdem ist es teilweise Willkür, der Weg zum Spielplatz kann deutlich gefährlicher sein.“ Und da seien die Kinder auf sich alleine gestellt.

(se)