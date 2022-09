Spielplatzsanierungen in Mönchengladbach : Das Piratenschiff ist im Stadtwald angekommen

Mönchengladbach Bei dem großen Spielgerät für den „Monte Klamott“ hatte es Lieferschwierigkeiten gegeben. Welche Flächen ebenfalls überarbeitet wurden und wie teuer die Maßnahmen waren.

Sehnsüchtig wurde die Eröffnung des sanierten Spielplatzes im Rheydter Stadtwald erwartet. Als es nach den Sommerferien so weit war, stand alles da – ein Wasserwald mit Quell-, Spritz- oder Fächerdüsen, neue Sitz- und Liegemöbel und einiges mehr. Nur das Piratenschiff war noch nicht vor Anker gegangen. Bei ihm hatte es Lieferschwierigkeiten gegeben. In den vergangenen zwei Wochen konnte die Galeone aber von Mitarbeitern der Mags-Spielplatzunterhaltung aufgebaut werden. Dazu gesellt sich jetzt noch eine neue Tischtennisplatte. Die Federtiere, ein Palmen-Wackelsteg und eine Doppelschaukel sind erhalten geblieben.

626.000 Euro hat der neue Wasserspielspaß am „Monte Klamott“ gekostet. In die Spielbereiche rund um den Wasserspielplatz investierte die Stadt rund 96.000 Euro aus eigenen Mitteln. Neben dem neuen Piratenschiff, auf dem Kinder herumklettern können, wurde auch die Seilbahn erneuert. Kinder hatten bei der Spielplatzgestaltung ihre eigenen Ideen mit einbringen dürfen.

Auch an anderen Spielplätzen im Stadtgebiet geht es weiter. So ist der Spielplatz Elsterfeld an der Zillkeshütte jetzt offiziell eröffnet worden. Finanziert wurde der Neubau aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“ mit 218.000 Euro. Der Eigentanteil der Stadt lag bei 24.000 Euro. Der Spielbereich wurde, und so ist es auch bei den derzeit im Umbau befindlichen Spielplätzen, mithilfe von Anregungen und Wünschen der Kinder des Stadtteils entworfen worden. Die Kleinen erfreuen sich nun an einer Spielanlage zum Klettern und Rutschen, an einer Freischwing-Schaukel mit Kleinkindersitz und Federwippgeräten. Für die Größeren gibt es die gewünschte große Spielanlage und weitere Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren. Dazu kommt noch eine Mehrfachschaukel, ein Drehkarussell und die umliegende Wiese zum freien Spielen.