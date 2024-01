Politik in Mönchengladbach Spielplatz verhindert? Ärger um CDU-Flugblatt am Bökelberg

Darf ein öffentlicher Spielplatz in der Nähe eines Wohngebiets liegen? Muss er das vielleicht sogar? Oder ist der Lärm spielender Kinder den Nachbarn nicht zuzumuten? Über solche Fragen wird immer wieder leidenschaftlich diskutiert. In Mönchengladbach wird das gerade zu einem eigentümlichen Politikum. Auslöser ist ein Flugblatt, das in den Briefkästen im Wohngebiet auf dem frühren Stadion-Areal am Bökelberg landete.