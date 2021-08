Freizeit in Mönchengladbach : Zwei Spielplätze in der Stadt wurden umgestaltet

Zwei Spielplätze in der Stadt wurden umgestaltet

Freizeit in Mönchengladbach

So sieht der Spielplatz „Am Finkenschlag“ nach der Aufwertung durch die Mags aus. Foto: Mags Foto: Mags

Mönchengladbach Die Mags-Spielplatzunterhaltung hat die Plätze „Am Finkenschlag“ und an der Nicodemstraße aufgewertet. Neue Spielgeräte warten auf die Kinder, neue Bänke auf die Erwachsenen.

Aus trist mach schön: Zwei Spielplätze hat die Spielplatzunterhaltung der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe (Mags) in den vergangenen Wochen aufgewertet – und dabei quasi generalüberholt.

So bot der Spielplatz „Am Finkenschlag“ in Holt zuletzt einen traurigen Anblick: Der Kletterturm mit Rutsche war eingezäunt, da er nicht mehr bespielt werden konnte. Das vereinsamte Wipptier machte die Fläche dann auch nicht mehr zu einem schönen Spielplatz.

Auch auf dem Spielplatz an der Nicodemstraße in Waldhausen hat sich einiges getan. Die einfache Schaukel wurde durch eine Doppelschaukel ersetzt. Die Wipptiere sind erneuert und das Karussell überholt worden. Der Neuzugang bei den Spielgeräten ist eine Rutsche, die jetzt aufgestellt wurde.

Die meisten Veränderungen aber hat das Gelände an sich erfahren. Die Randeinfassung des Sandkastens wurde überarbeitet und die beschädigte Asphaltfläche durch eine wassergebundene Wegedecke ersetzt. Zudem wurden die Bankplätze erneuert und näher an den Sandkasten gerückt. Eine Raseneinsaat soll in den kommenden Wochen für eine neue, grüne Einfassung des Spielplatzes sorgen.