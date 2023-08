Familienleben in Mönchengladbach Spielgerät für den Rheydter Markt geplant

Der Marktplatz in Rheydt ist an diesem Sommerabend voller Familien. Kinder laufen lachend über die Wiese neben der evangelischen Hauptkirche. Sie spielen Fußball und Fangen, während ihre Eltern entspannt auf den angrenzenden Mauern sitzen. Hier in der Innenstadt wäre mit Blick auf das bunte Treiben der ideale Ort für einen Spielplatz – doch den gibt es nicht. Zumindest bislang. Denn in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Süd, die zeitgleich an diesem Abend im Rathaus nebenan tagt, legt die Verwaltung den Plan für ein neues Spielgerät in der City vor.