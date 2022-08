Zwischen Rheydt und Rheindahlen : Stadtwaldstraße ist tagelang gesperrt

Mönchengladbach Die Sperrung war im Vorfeld angekündigt worden. Am ersten Morgen gab es aber schon Probleme mit dem Verkehr. Welche Umleitungen gefahren werden sollen.

Die L 370 („Stadtwaldstraße“) zwischen der Anschlussstelle A 61 (Mönchengladbach-Rheydt) und dem Ortseingang Günhoven ist bis Dienstag, 30. August, 5 Uhr, gesperrt. Das teilte die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein am Donnerstag, 25. August 2022, mit. Auf dem Stück werden die Binder-, Deck- und teilweise Tragschicht erneuert beziehungsweise gebaut und zudem die Fahrbahnübergänge und die Markierung hergestellt. Es sind die finalen Arbeiten, die an der Straße durchgeführt werden. Die Maßnahme ist danach abgeschlossen, heißt es von Straßen.NRW.

Die A 61-Anschlussstelle ist derzeit nur aus Rheydt zu erreichen. Der innerstädtische Verkehr zwischen Rheydt und Rheindahlen wird großräumig über die Hubertusstraße, Reststrauch, Adolf-Kempken-Weg, Rheindahlener Straße, Mennrath und Stadtwaldstraße umgeleitet. Die Umleitung von Rheindahlen nach Rheydt erfolgt über die gleichen Strecken. Günhoven ist nur über Rheindahlen zu erreichen. Und der Rad- und Gehweg ist auf der Stadtwaldstraße ebenfalls vollgesperrt. Dort wird eine Umleitung über den parallel verlaufenden Stopsweg in Genhülsen eingerichtet. Alle Umleitungsstrecken sind vor Ort ausgeschildert.

Trotz der Beschilderung und der Ankündigung der Arbeiten, die von städtischer Seite sogar schon am Mittwoch erfolgt ist, gab es nach Angaben der Stadtverwaltung am ersten Morgen der Sperrung schon Probleme. Wie aus einer Pressemitteilung von Freitag, 26. August, hervorgeht, ignorieren „zahlreiche motorisierte Verkehrsteilnehmer die ausgeschilderte Umleitung ebenso wie die Straßensperrung“. Nach Angaben der Stadt fahren diese an den Absperrungen vorbei durch Genhülsen oder über den landwirtschaftlichen Weg zwischen Günhoven und Genhülsen. Deshalb weist das Ordnungsamt noch einmal auf die Umleitung hin und bittet dringend um Beachtung der Straßensperren.