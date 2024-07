Bauarbeiten in Mönchengladbach Sperrung auf Waldnieler Straße wegen Haltestellenumbau

Die Arbeiten haben zunächst an der nördlich gelegenen Haltestelle (also auf der Seite des Fitnessstudios beziehungsweise des Brandtsgartens) begonnen. Eine Ersatzhaltestelle ist eingerichtet. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Verkehr fließt in beide Richtungen auf einer Spur. Baustellenampeln sind nicht notwendig. Die Maßnahme soll insgesamt sechs Wochen dauern, heißt es von der Stadt.