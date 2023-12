Gut gemacht Geschenke und Spenden für Kinder in Mönchengladbach

Benefiz-Weihnachtsmarkt Der Kostenpflichtiger Inhalt Christkindlmarkt ist der bekannteste Benefiz-Weihnachtsmarkt, aber nicht der einzige. Auch der Erlös des Weihnachtsmarkts der Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus, Obergeburth Waldhausen kommt einem guten Zweck zugute. Über jeweils 250 Euro konnten sich die Kindertagesstätte St. Aloysius an der Rudolfstraße und das Familienzentrum St. Vinzenz an der Bergerstraße freuen. Um das Geld zu überbringen, hat Klaus Gingter, erster Geschäftsführer der Bruderschaft, die Einrichtungen besucht. Uschi Rütten, Leiterin der Kindertagesstätte St. Aloysius, freute sich über die Zuwendung. Damit soll die Bibliothek mit aktuellen Büchern ergänzt werden. Für das Familienzentrum St. Vinzenz nahm Leiterin Kim Hahn die Spende entgegen. Das Geld soll in neues Inventar investiert werden. Auch andere Einrichtungen profitieren von der Spendenbereitschaft der Bruderschaft. So konnte sich der offene Ganztag in der Vitusschule Am Ringerberg über 500 Euro freuen, mit dem ein Mehrzweckschrank gekauft wurde.